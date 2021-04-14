Работники сферы услуг Казани смогут изучить основы татарского языка

Работников сферы услуг Казани обучат азам татарского языка. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал преподаватель татарского языка и литературы Рашат Якупов, один из авторов учебников татарского языка нового поколения «Салям!» и заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи.

«С 5 апреля по 7 мая 2021 года работники сферы услуг Казани могут улучшить свои знания и обучиться основам татарского языка. Курс проводится в рамках мероприятий исполкома Казани, посвященных Году родных языков и народного единства в Татарстане. Интенсив составлен с учетом трех основных направлений: сфера гостиничного бизнеса; сфера общественного питания; розничная торговля», — пояснил спикер.

Педагог добавил, что занятия проходят дистанционно с помощью платформы Zoom. Программа курса составлена с учетом необходимого уровня знаний для общения и оказания услуг на татарском языке.

«Авторы курса сосредоточили внимание на базовых знаниях — лексических и грамматических минимумах, необходимых для работы в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса, розничной торговли», — отметил Якупов.

По словам преподавателя татарского языка, образовательная программа состоит из десяти занятий: предусмотрено по два занятия в неделю в течение месяца. По окончании интенсива участники пройдут тест и при условии успешной сдачи получат сертификаты о прохождении обучения.

«На сегодняшний день зарегистрировались и начали обучение более 60 человек. Для участия в интенсиве необходимо заполнить заявку, которая размещена в „шапке“ профиля официального аккаунта Всемирного форума татарской молодежи @forumtatar в Instagram», — заключил зампред Всемирного форума татарской молодежи.

Артур Казанцев

tatar-inform.ru