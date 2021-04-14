Ассамблея народа Казахстана проводит Международный детский конкурс «Мир тысячи красок»

Дорогие друзья!

Приглашаем вас принять участие в I Международном Детском конкурсе произведений изобразительного и прикладного искусства «Мир тысячи красок»

Тема: МИР ТЫСЯЧИ КРАСОК: изобразительное искусство и прикладные промыслы.

Участники: школьники и преподаватели изобразительного искусства в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, общественность, интересующаяся сферой искусства.

Номинации: скульптура, графика, живопись, вышивка и прикладное изделие

Подведение итогов и награждение конкурса

Согласно правилам конкурса, экспертная комиссия определит победителей. Призовые места (I, II, III, IV) присуждаются в каждой секции и номинации.

Для проведения конкурса будут выделены следующие виды поощрений:

Диплом победителя конкурса;

Благодарственное письмо активному участнику;

Результаты конкурса будут официально объявлены в СМИ. Организаторы этого мероприятия несут ответственность за организацию, включая выдачу сертификатов победителям.

Выпуск книги международного образца.

Порядок участия

Заявки и материалы конкурса в электронном виде принимаются по электронной почте [email protected] и [email protected] до 30 апреля.

Материалы должны быть сфотографированы и представлены в хорошем качестве. Необходимо предоставить фотографию автора тестируемой работы размером 10х15см

Об участии в конкурсе

Участники конкурса предоставят и защитят электронную версию своих работ размером 20х25см

Уважаемые участники конкурса по возможности пришлите номер WhatsApp

По вопросам обращайтесь по номерам:

Хамзин Болат Хусаинович. 8-747-827-73-76, 8-777-768-09-17 WhatsApp.

Есимбекова Бахыт Оразаевна. 8-702-648-29-40 (WhatsApp), 8-707-192-49-13