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ВИДЕО: Илюза Галимзянова из Свердловской области стала победителем в номинации «За эрудицию и неординарное мышление»

ВИДЕО: Илюза Галимзянова из Свердловской области стала победителем в номинации «За эрудицию и неординарное мышление»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Соотечественники, 14.04.2021 0

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа их труда, популяризации перспективных образовательных идей и практик, направленных на совершенствование профессии педагога Министерством образования и науки Республики Татарстан 7-8 апреля 2021 года проводился Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы».

Целью конкурса является повышение статуса учителей татарского языка и литературы, распространение педагогического опыта и профессионального мастерства.

По итогам отборочного тура на заключительный этап Конкурса прошли 12 педагогов из разных регионов Российской Федерации и 12 педагогов из Республики Татарстан. Свердловскую область на конкурсе представляла учитель МКОУ «Сызгинская ООШ» Муниципального образования Красноуфимский округ Галимзянова Илюза Миниахматовна.

Жюри оценивал конкурсантов по нескольким этапам:

1. Конкурсное задание «Урок» -демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в области проведения и анализа урока как основной формы организации учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся.

2.Конкурсное испытание «Мастер класс» -демонстрация участниками профессионального мастерства в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия.

Мастер -классы проводился в МБОУ «Татарская гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани»  Московского района г. Казани,  где выступление педагога оценивался по пяти критериям: продуктивность и значимость мастер –класса, речевая и рефлексивная культура, творческий подход и организация обратной связи.

3. Конкурсное испытание «Классный час» – где оценивали методическую и психолого-педагогическую грамотность при проведении классного часа, творческий и адекватный подход к решению воспитательных задач.

4.Конкурсное испытание «Учитель -лидер» – конкурсант должен был предоставить масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений.

Илюза Миниахматовна стала победителем в номинации «За эрудицию и неординарное мышление». Поздравляем педагога и желаем ей дальнейших творческих успехов!

tatur.tatarstan.ru

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