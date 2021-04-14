В Ташкенте отметили 60-летие первого полета человека в космос

12 апреля 2021 года в Ташкенте состоялась торжественная акция у памятника первому летчику-космонавту Земли, Герою Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину в честь 60-летия первого полета человека в космос.

С приветственным словом выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Мальгинов О.С., председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Курбанов Р.Д., первый заместитель хакима Чиланзарского района г.Ташкента Абдурахманов Н.Л., руководитель представительства «Россотрудничество» в Узбекистане Вождаев М.В. и другие официальные лица.

«Это событие объединило многонациональный народ страны. Подвиг Гагарина определил жизненный путь многих мальчишек, связавших свою жизнь с авиацией и космонавтикой», — сказал в своём выступлении Мальгинов О.С. «Славится своими покорителями и узбекская земля. Все прекрасно помнят Солижана Шарипова, прожившего во внеземном протяжении 203 дня и первым доставившим в космос флаг Узбекистана. И конечно Владимира Жанибекова, который считается самым опытным космонавтом, совершённым 5 полётов в качестве командира корабля. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что взаимодействие России и Узбекистана в различных областях достигли космических высот. Разрабатывается проект строительства в Джизакской области совместной радиоастрономической обсерватории «Суффа». Планируется, что она будет оснащена новейшим радиотелескопом, позволяющим осуществлять перспективные научные исследования. Данный проект, равных которому по значимости и масштабности нет в мире, сейчас проходит опытные испытания. Его запуск повлечет за собой серьезный прорыв в научной сфере и России, и Центральной Азии. Желаю всем узбекистанцам мирного неба, крепкого здоровья и стабильного процветания. Ещё раз с праздником!», — подчеркнул Посол.

С поздравительными стихотворениями и номерами выступили ученики школы № 103 и школы №145 г.Ташкента, танцевальные коллективы «Жемчужина» и «Алладин».

Заслуженная артистка Республики Татарстан и Республики Башкортостан Халдарова Ф.М. исполнила для собравшихся песню «Надежда». Духовой оркестр Республиканского специализированного музыкального академического лицея при Национальной гвардии Республики Узбекистан подарил гостям праздника известные полюбившиеся музыкальны композиции.

В мероприятиях приняли участие представители Посольства и Военного атташата Российской Федерации в Республики Узбекистан, Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, Международного молодежного аэрокосмического фонда им.Вахидова, русского, татарского, башкирского и крымско-татарского национальных культурных центров, Фонда социальной поддержки ветеранов Узбекистана «Нуроний», объединения воинов-ветеранов (интернационалистов) Узбекистана «VETERAN», ученые-историки, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, педагоги и студенты столичных вузов, учащиеся лицеев и колледжей, российские соотечественники, городская общественность, представители СМИ.

В этом году акция собрала рекордное количество участников, что свидетельствует о желании жителей Узбекистана бережно хранить страницы истории, многие из которых являются общими для России и Узбекистана.

Участники мероприятия возложили цветы к монументу Юрия Гагарина.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в г. Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан