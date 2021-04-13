В «Литературном кафе» Татмедиа состоялась презентация новой книги Ахата Мушинского

Сегодня в «Литературном кафе» Татмедиа состоялась презентация новой книги известного российского писателя Ахата Мушинского. В рамках презентации «Запах анисовых яблок» писатель провел автограф-сессию.

Новая книга Ахата Мушинского “Запах анисовых яблок” – это сборник сочинений, написанных в разных жанрах. Это очерки о коллегах и соратниках по перу, таких, например, как Василий Аксенов и Туфан Минуллин, это произведения для детей, а также максимы и афоризмы.

На презентацию в «Литературное кафе» пришли близкие друзья и коллеги Ахата Мушинского по творческому цеху.

Каждый из гостей выразил благодарность Мушинскому не только за его писательский талант: Ахат Хаевич известен, помимо своего творчества, еще и тем, что в свое время для многих начинающих писателей, ставших сегодня именитыми, он выступил в роли наставника.

«Ахат Хаевич – талантливый писатель, который открыл дорогу многим творческим людям. Он всегда был сторонником того, чтобы поддержать молодых. Именно поэтому Ахат Мушинский в свое время и выступил инициатором создания такого журнала, как «Идель» – творческой площадки для начинающих татарских поэтов и писателей», – отметил во время презентации историк и публицист Булат Хамидуллин.

Ахат Мушинский – человек, обладающий многими заслуженными регалиями и званиями.

Помимо того, что Мушинский занимается писательским трудом, он активно выступает и на публицистическом поприще в качестве главного редактора «Казанского альманаха», возглавляет Татарский ПЕН-центр.

Мушинский – заслуженный деятель искусства РТ, лауреат Международной премии им. Державина и Детской литературной премии России «Заветная мечта».

idel-tat.ru