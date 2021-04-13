Воспитанники детского театра «Тамчы» детского дома творчества Пестречинского района приняли участие в VII Республиканском фольклорном конкурсе “Нократ дулкыннары”. Коллектив в номинации «Фольклорно-этнографический ансамбль» стал дипломантом II cтепени.
Руководитель детского коллектива – педагог дополнительного образования Галяутдинова Елена Николаевна.
Детский театр «Тамчы» принял участие в республиканском фольклорном конкурсе
Воспитанники детского театра «Тамчы» детского дома творчества Пестречинского района приняли участие в VII Республиканском фольклорном конкурсе “Нократ дулкыннары”. Коллектив в номинации «Фольклорно-этнографический ансамбль» стал дипломантом II cтепени.