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Детский театр «Тамчы» принял участие в республиканском фольклорном конкурсе

Детский театр «Тамчы» принял участие в республиканском фольклорном конкурсе

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.04.2021 0 3

Воспитанники детского театра «Тамчы» детского дома творчества Пестречинского района приняли участие в VII Республиканском фольклорном конкурсе “Нократ дулкыннары”. Коллектив в номинации «Фольклорно-этнографический ансамбль» стал дипломантом II cтепени.
Руководитель детского коллектива – педагог дополнительного образования Галяутдинова Елена Николаевна.

pestrecy-rt.ru

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