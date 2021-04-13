Постоянный представитель Республики Татарстан Хайдар Гильфанов посетил Артемовский городской округ

12 апреля Постоянный представитель Республики Татарстан Хайдар Гильфанов и заместитель Постоянного представителя Фавия Сафиуллина побывали с рабочим визитом в Артемовском городском округе Свердловской области.

В Артемовском их встретил глава К.М.Трофимов, председатель Думы Артемовского городского округа В.С.Арсенов, депутат Т.Н.Тухбатуллин. Гостей принимали в администрации АГО сначала в кабинете у главы Константина Трофимова, потом встреча продолжилась уже в присутствии представителей социальной сферы, культуры, туризма и Общественной палаты АГО.

Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов, поприветствовав артемовцев, отметил, что Артемовский район, в особенности поселок Буланаш, с Татарстаном связывают долгие годы, дружеских, теплых отношений. Более 10 лет оказывается практическая помощь и поддержка от Республики Татарстан в проведении традиционного национального культурно-спортивного праздника сабантуй и это сотрудничество будет продолжено. Он предложил администрации АГО совместно с общественностью подумать над идеей побратимства с одним из муниципалитетов Татарстана.

На встрече говорили об укреплении и развитии взаимного сотрудничества в гуманитарном, культурном и экономическом областях. Обсудили предстоящую перепись населения. Было предложено возродить воскресные татарские школы, проводить на территории АГО Дни татарстанского кино, фестивали национальной культуры. В свою очередь, Постпредство РТ готово всесторонне помогать в организации всех этих мероприятий.

Во время рабочей поездки Хайдар Гильфанов продолжил свое знакомство с экономической составляющей Артемовского района на примере Артемовского машзавода «Вентпром».