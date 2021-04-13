С 1 по 18 июня 2021 года пройдет профильная смена детского лагеря «МИЛЛӘТЕБЕЗ ХӘЗИНӘЛӘРЕ»

С 1 по 18 июня 2021 года пройдет профильная смена детского лагеря «МИЛЛӘТЕБЕЗ ХӘЗИНӘЛӘРЕ».

Организатор – IDEL | Молодежный центр “Идель”.

Цель мероприятия: объединение татарских детей, проживающих в регионах РФ на почве этнической самобытности, развития национального самосознания, родного языка, самоидентификации детей в качестве носителя и продолжателя многовековых традиций татарского народа.

Участники мероприятия: дети в возрасте от 10 до 17 лет, активные участники местных городских и региональных мероприятий, активно участвующие в жизни татарских общественных объединений и организаций, автономий, учащиеся школ с этнокультурным татарским компонентом.

Приглашаем детей в увлекательное путешествие в мир культуры своего народа!

Для ребят будут организованы различные тематические мастер-классы, ежедневные творческие концерты, квесты и спортивные мероприятия.

Более подробно с программой и условиями участия вы можете ознакомиться в письме-приглашении.

penza.tatar