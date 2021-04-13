В Набережных Челнах пройдет Фестиваль театров малых городов России

В Набережных Челнах со 2 по 10 июня состоится 18-й фестиваль театров малых городов России. В автограде соберется 16 творческих коллективов из разных регионов страны: театры из Татарстана, Башкортостан и Удмуртии; Пермского и Красноярского краев; Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей.

Впервые в фестивале примут участие коллективы из городов Великие Луки, Таганрог, Лодейное Поле и Черемхово. «Спектакли „Горка“ театра „Драма №3“ города Каменска-Уральского, „Как Зоя гусей кормила“ Таганрогского камерного театра, „Солнечная линия“ лодейнопольского драматического театра-студии „Апрель“ и „Любовь людей“ черемховского театра им. Гуркина стали результатами творческих лабораторий Театра Наций», — говорится в релизе.

Спектакли «большой формы»: «Три сестры» (челнинский театр «Мастеровые»), «Гроза» (великолукский театр), «Королевство кривых» (альметьевский татарский театр), «Ноженьки, ноженьки, ноженьки…» (коми-пермяцкий драматический театр им. Горького), «Сказки Венского леса» (новокузнецкий театр), «Головлевы. Маменька» (нижнетагильский театр им. Мамина-Сибиряка).

Спектакли «малой формы»: «Золото» (прокопьевский театр им. Ленинского комсомола), «Я нанял убийцу» (шарыповский театр), «Горка» (театр драмы Каменска-Уральского «Драма №3»), «Беруши» (Бер, Ике, Өс…) (салаватский башкирский театр), «Когда перестанет биться мое бедное сердце» (елецкий театр «Бенефис»), «Солнечная линия» (лодейнопольский театр-студия «Апрель»), «Как Зоя гусей кормила» (таганрогский Камерный театр), «досадный мотив» (глазовский театр «Парафраз»), «В сапоге у бабки играл фокстрот» (новокуйбышевский театр-студия «Грань»), «Любовь людей» (черемховский театр им. Гуркина).

Фестиваль театров малых городов России – одно из главных направлений деятельности Театра Наций и важнейшее событие культурной жизни регионов России. Организованный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, этот авторитетный театральный форум стал неотъемлемой частью театральной карты страны.

С 2010 года, по инициативе художественного руководителя Театра Наций, народного артиста России Евгения Миронова, Фестиваль стал ежегодным. В нем участвуют профессиональные театры из малых российских городов.

Первым адресом Фестиваля была Москва. В 2004 году он переместился в город Лысьва, впоследствии четырежды его принимавший. В 2011 году местом проведения стал город Балаково, а в 2013-м Фестиваль прошел в Пятигорске. Фестивали 2014 и 2015 годов приняли подмосковные города Коломна, Зарайск и Дубна. В 2016-м ФТМГР проводился в Вольске Саратовской области, в 2017 году – в Тобольске Тюменской области. Площадкой Фестиваля театров малых городов России в 2018 году стал город Новороссийск Краснодарского края, а в 2019-м – город Камышин Волгоградской области. В 2020 году проведение Фестиваля было отменено из-за сложной эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной инфекцией.

Программа

Фестиваль включает в себя конкурсную, образовательную и внеконкурсную программы. Уникальность ФТМГР заключается в том, что конкурсантам предоставляется возможность оставаться на Фестивале в течение всего времени, смотреть работы друг друга, участвовать во всех проектах и обсуждениях. В рамках профессионально-образовательной программы проходят встречи с деятелями российской культуры, семинары, мастер-классы, тренинги под руководством опытных педагогов. Для участников составлена обширная внеконкурсная, экскурсионная программа, а также – специальная программа кино.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и РТ, администрации Набережных Челнов и «Театра Нации». Мероприятие по традиции проводится в городе последнего победителя. «Мастеровые» победили на последнем фестивале со спектаклем «Собачье сердце» и тем самым стали организаторами следующего. Он должен был состояться в 2020 году, но его проведение отложили из-за пандемии коронавируса.

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