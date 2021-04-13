Татары Коми выбрали нового лидера

11 апреля 2021 г. в региональном Доме дружбы народов прошло отчетно-выборное собрание национально-культурной автономии татар в Республике Коми. Делегаты из Сыктывкара, Ухты, Усинска и Вуктыла отчитались о деятельности общественной организации за четыре года, определили план работы на перспективу и избрали нового председателя.

После утверждения повестки дня участников собрания в режиме видеосвязи приветствовал Депутат Государственной Думы, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов. Он пожелал делегатам успешной и плодотворной работы.

Министр национальной политики Коми Роман Носков вручил ведомственные награды творческим коллективам автономии и обратился к делегатам, поздравив их с началом работы собрания, и отметил, что Коми и Татарстан похожи, прежде всего тем, что в обеих республиках с большим уважением относятся ко всем людям, населяющим наши регионы.

«Татары – один из самых многочисленных народов в республике, по данным последней переписи, в Коми крае проживает порядка 11 тысяч татар. Хочу поблагодарить автономию за активное участие во всех проектах, мероприятиях и Министерства национальной политики, и Дома дружбы народов. Мы готовы всегда идти вам навстречу в ваших добрых делах», – сказал Роман Носков.

Итоги деятельности РОО НКАТ в Республике Коми подвел Ринат Ахметзянов. Начиная свое выступление, он заявил, что складывает полномочия председателя в связи с переводом на муниципальную службу. Затем Ринат Ахметзянов поделился с делегатами собрания основными успехами национально-культурного объединения в 2017-2021 гг. О своей деятельности рассказали и местные национально-культурные автономии гг. Усинск, Ухта, Эжва и Сысольского района Республики Коми.

Делегаты собрания внесли изменения в Устав РОО НКА татар. Состоялись выборы членов Совета Национально-культурной автономии татар. В новый состав Совета вошли 17 человек. Председателем РОО НКАТ в Республике Коми избрана Ончева Мухассама Хамзиновна.

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