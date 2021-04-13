Р0еспубликанский детский кинофестиваль «Милли мультFEST» принял около 400 заявок

Около 400 заявок принял I республиканский детский кинофестиваль «Милли мультFEST». За звание лучших и за приз в 100 тыс. руб. поборются 56 из них. Об этом сообщил в пресс-конференции ИА «Татар-информ» исполнительный директор кинофестиваля, директор Татаркино Миляуша Айтуганова.

Как сообщила спикер, 26 работ, вошедших в шорт-лист, это – анимационные фильмы, 17 – короткометражные фильмы, 12 – компьютерные игры, представленные в разных технологиях: пластилиновые, кукольные, рисованные, даже с использованием 3D графики.

«У нас будет необычный финал, который продлится два дня. Всех детей, чьи работы вошли в шорт-лист, мы приглашаем в лагерь “Байтик”, где состоятся мастер-классы со специалистами и членами жюри. Также запланирован выезд на телеканал “Шаян ТВ”, где дети представят свои работы. Там же определится обладатель приза зрительских симпатий. На следующий день, 22 апреля в Татарской фиплармонии состоится торжественное награждение победителей”, – прокомментировала Айтуганова.

В 3 номинациях определят по 3 победителя, которые получат приз в 100, 70 и 50 тыс. руб. Кроме этого учреждена специальная номинация – детский фольклор.

“Целью кинофестиваля является сохранение и развитие татарского языка, а также выявление талантов в республике в направлении анимации, кинематографии и компьютерных игр. В будущем мы хотим увеличить количество участников и сделать фестиваль международным. Думаю, что у этого фестиваля большие перспективы”, — прокомментировал художественный руководитель и член жюри кинофестиваля, Народный артист Татарстана Рамиль Тухватуллин.

По словам организаторов, среди финалистов кинофестиваля 26 муниципалитетов. В зональных этапах особую активность проявили Набережные Челны, Муслюмово, Буинск, Казань, Арск, Мезелинск, Азнакаево и Актаныш.

Диляра Батршина