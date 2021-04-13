Объявлен конкурс на получение грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших учреждений культуры, искусства и кинематографии

C 12 по 25 апреля 2021 года в Министерстве культуры Республики Татарстан осуществляется прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших учреждений культуры, искусства и кинематографии (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 22.12.2008 № 1016 од «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших учреждений культуры, искусства и кинематографии

(с изменениями, внесенными приказом от 18.12.2019 № 1344 од)

К участию в конкурсе приглашаются учреждения культуры, искусства и кинематографии Республики Татарстан и учреждения культуры муниципальных образований в Республике Татарстан: театрально-зрелищные, концертные организации, цирки, музеи, музеи-заповедники, выставочные залы и картинные галереи, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры, киноучреждения, иные учреждения культуры, искусства и кинематографии.

Заявочная документация для участия в конкурсе будет приниматься в электронном виде (в формате .pdf) в период с 12 по 25 апреля текущего года по адресу электронной почты: [email protected] с пометкой «Грант лучшим учреждениям – наименование муниципального образования (например, «Агрызский район»)».

Конкурсные заявки принимаются также и в бумажном виде по адресу: 420015, г.Казань, ул.Пушкина, д. 66/33, каб. 104, 113. Контактное лицо: Фатыхов Ильдус Эдуардович, тел. 8 (843) 264-75-14.

Подробная информация о конкурсе, а также формы документов доступны по ссылке: http://mincult.tatarstan.ru/rus/konkurs-2020.htm.

mincult.tatarstan.ru