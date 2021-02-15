В эти минуты в Исполкоме Всемирного конгресса татар началось расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар, которое проходит в рамках реализации документа «Татары: стратегия действия». Ведет заседание заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.

На сегодняшнем мероприятии принимают участие порядка 60 членов Национального совета, 10 из которых из Республики Татарстан, 29 – из регионов РФ и 9 – из зарубежья. В виду санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, мероприятие проводится с помощью платформы аудио и видеосвязи «Zoom».

Прямая трансляция заседания транслируется в прямом эфире на Youtube.