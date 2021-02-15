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Марс Тукаев: “Вопросы, волнующие наших соотечественников, доводятся до руководителей регионов”

Марс Тукаев: “Вопросы, волнующие наших соотечественников, доводятся до руководителей регионов”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 15.02.2021 0 9

На заседании Национального Совета Всемирного конгресса татар заместитель руководителя Исполкома ВКТ по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марс Рифкатович Тукаев рассказал о деловых поездках в Федеральные округа, где проживают татары. Он отметил, что визиты под руководством заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева регулярно организуются с 2018 года.

“В этом году поездки стартовали 21-22 января в Республике Башкортостан. Председатель Национального Совета в каждом регионе встречается с руководителями этих субъектов и на  встречах рассказывает о проблемах, волнующих наших соотечественников,”- сказал Марс Тукаев.

Встречи этого года успешно прошли в Уральском, Приволжском, Сибирском федеральных округах. Марс Рифкатович Тукаев ознакомил присутствующих с предстоящими поездками.

Встречи с руководителями татарских общественных объединений 17-18 февраля пройдут в Оренбургской области, 25-26 февраля в Астрахани, 2-3 марта в Республике Саха-Якутия.

Василь Шайхразиев отметил: “Во время наших поездок в регионы, мы знакомимся также и с татарскими деревнями. Эту работу будем продолжать и дальше”.

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