Конгресс татар Челябинской области проводит конкурс бабушек – «Супер Әби»

Дорогие бабушки! Рукодельницы, артистки, хозяйки, мастерицы и просто красавицы! Вас ждет увлекательное творческое путешествие с возможностью проявить свои таланты, мудрость и поделиться бесценным опытом. Возраст не имеет никакого значения, если Вы молоды душой, активны и полны энергии!

Официальная электронная почта конкурса: [email protected]

Конгресс татар Челябинской области также приглашает юношей и девушек в возрасте 17 лет и старше в Театр татарской национальной моды.

Всю интересующую информацию о проектах можно узнать по телефону 8 (351) 729-32-78.