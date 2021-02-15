В библиотеке фронтовых поэтов состоялся вечер, посвящённый 115-летию Мусы Джалиля

13 февраля при поддержке и участии Татарского национального центра Московской области в библиотеке №110 ЦБС Юго-Восточного административного округа г.Москвы прошёл литературно-музыкальный вечер, посвящённый 115-й годовщине со дня рождения известного татарского поэта, фронтовика Мусы Джалиля.

С начала 2021 года в рамках проектной деятельности библиотека №110 стала библиотекой фронтовой поэзии. Фронтовой поэт – это не только поэт на войне, а в первую очередь защитник Родины и солдат, который перенёс все тяготы войны, который смотрел смерти в глаза.

Первое в новом году мероприятие в рамках проекта не случайно было посвящено жизни и творчеству Мусы Джалиля – Героя Советского Союза, лауреата Государственной премии. Завтра, 15 февраля будет отмечаться 115-летие поэта-героя.

Судьба Джалиля трагична. Знаменитого и отважного поэта-фронтовика и патриота поспешно и несправедливо обвинили в измене Родины. Лишь спустя годы после окончания Великой Отечественной войны его личный подвиг и поэтическое творчество по достоинству были оценены государством и обществом. Его стихи переведены на 60 языков мира.

На состоявшемся литературно-поэтическом вечере помимо читателей присутствовало немало гостей, и среди них: заместитель председателя РОО «Татарский национальный центр Московской области», заслуженный работник культуры Республики Татарстан Энвер Софинов, а также руководители и представители татарских национально-культурных автономий некоторых районов Москвы.

По просьбе РОО «ТНЦ МО» директор московской школы № 1186 имени Мусы Джалиля Роза Шакирова направила для участия в программе вечера преподавателя и учащуюся.

В зале, где проводилось мероприятие, была офомлена книжная выставка, для присутствующих был показан видеоролик о Мусе Джалиле. Ведущие вечера, библиотекари Алмагуль Бижанова и Лариса Забоева рассказали биографию поэта-фронтовика, а многие из пришедших на вечер прочитали стихи Мусы Джалиля, стараясь передать эмоции и мысли поэта. На литературно-музыкальном вечере выступили: ученица 6 класса школы №1186 Айлин Садигова, писатель Ямиль Мустафин, журналист и писатель Александр Степанцев, ветеран татарской общины г.Москвы, многолетний председатель НКА татар ЮВАО г.Москвы Гаяс Ямбаев, глава фермерского хозяйства Хаммят Хайруллин, председатель ТНКА района Некрасовка ЮВАО г.Москвы Рамиль Таиров, председатель ТНКА Бабушкинского района СВАО г.Москвы Абдулхак Мустафин, председатель ТНКА района Люблино ЮВАО Рашид Сяпуков, известный спортсмен Надир Абдулкеримов. Песни Булата Окуджавы из фильма «Белорусский вокзал» под гитару исполнила певица Ольга Пономарёва, ей подпевали многие из присутствовавших. Стихотворение «Не верь» прочитал работник библиотеки Азамат Бижанов.

По поручению председателя РОО «Татарский национальный центр Московской области», исполнительного директора РОО «Землячество Татарстана», члена Клуба офицеров при Полпредстве РТ в РФ, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Фуада Султанова со словами приветствия к присутствующим выступил заместитель РОО «ТНЦ МО», член Медиаклуба при Полпредстве РТ в РФ Энвер Софинов, Он передал в дар библиотеке №110 книги о Мусе Джалиле, среди них книга профессора МГИМО, доктора исторических наук Абдулхана Ахметзяна, а также сборник стихов Мусы Джалиля «Моабитская тетрадь» на трёх языках. Энвер Софинов рассказал о патриотическом проекте «Помним поимённо», в рамках которого выпущена «Книга Памяти и Славы» об уроженцах Татарской АССР, погибших, умерших от ран и пропавших без вести в ходе Битвы под Москвой и похороненных на территории Московской области. Один экземпляр Книги был подарен библиотеке.

Затем в знак памяти и благодарности он вручил коллективу Библиотеки №110 и коллективу Школ №1186 Благодарственные письма за подписью председателя РОО «ТНЦ МО» Фуада Султанова «за большую работу по популяризации творчества татарского поэта-фронтовика Мусы Джалиля и организацию литературно-музыкального вечера, посвящённого 115-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза».

В свою очередь, заведующая библиотекой №110 Ольга Фатеева наградила Фуада Султанова, Энвера Софинова и участников мероприятия Благодарностями от руководства библиотеки «за активное участие в мероприятии».

Завершился вечер чаепитием за общим столом.

Пресс-служба РОО «ТНЦ МО»