В Ульяновске прошел областной турнир по хоккею на валенках.

Областной турнир по хоккею на валенках состоялся в Ульяновске. Мероприятие было организовано Центральным духовным управлением мусульман Ульяновской области.

В мероприятии принимали участие 10 команд из рабочих поселков Карсуна, Цильна, Новоспасского, Ульяновска. Встречи прошли очень зрелищно, многие болельщики пришли поддержать свои команды, даже уважаемые аксакалы не остались в стороне.

В качестве почётных гостей присутствовали муфтий Мухаммад хазрат Байбиков, депутат УГД, председатель татарской автономии УО Рамис Сафин.

Для игроков, болельщиков и гостей организаторы приготовили угощение, чай на самоварах и плов. По окончании турнира, победители турнира были награждены кубками, медалями, а также ценными подарками.