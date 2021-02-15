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В Ульяновске прошел областной турнир по хоккею на валенках.

В Ульяновске прошел областной турнир по хоккею на валенках.

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 15.02.2021 0 3

Областной турнир по хоккею на валенках состоялся в Ульяновске. Мероприятие было организовано Центральным духовным управлением мусульман Ульяновской области.

В мероприятии принимали участие 10 команд из рабочих поселков Карсуна, Цильна, Новоспасского, Ульяновска.  Встречи прошли очень зрелищно, многие болельщики пришли поддержать свои команды, даже уважаемые аксакалы не остались в стороне.

В качестве почётных гостей присутствовали муфтий Мухаммад хазрат Байбиков, депутат УГД, председатель татарской автономии УО Рамис Сафин.
Для игроков, болельщиков и гостей организаторы приготовили угощение, чай на самоварах и плов. По окончании турнира, победители турнира были награждены кубками, медалями, а также ценными подарками.

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