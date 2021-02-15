Культурный центр «Дуслык» города Нур-Султан провел День памяти поэта Мусы Джалиля

В преддверии 115-ого юбилея великого татарского поэта Мусы Джалиля, отмечаемого 15 февраля, в Полномочном представительстве Республики Татарстан в Казахстане прошел День памяти.

Организатором мероприятия выступил Татарский образовательный культурный центр «Дуслык» города Нур-Султан, под руководством Яннат Низамутдиновой.

Известный казахстанский композитор, профессор Казахского Национального Университета Искусств Владимир Шевченко представил гостям три сборника произведений собственного сочинения на стихи легендарного Мусы Джалиля: «Пролетят дожди», «Платочек», «Родник».

На мероприятии такңе присутствовали: Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан Нурбулат Арзамасұлы, переложивший стихи М. Джалиля «Кичер илем» на музыку собственного сочинения, Заслуженный артист Республики Татарстан, профессор Казахского Национального Университета Искусств Дамир Султанов, Народный ансамбль «Дуслык», студентка 1 курса колледжа Казахского Национального Университета Искусств Карима Секенкызы и руководитель Народного ансамбля «Дуслык» Гульназира Садуакасова зачитали стихи поэта.

Активным участникам были вручены благодарственные письма от имени Заместителя Премьер Министра Республики Татарстан, Председателя нацсовета “Милли Шура” Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиева и Полномочного представителя Республики Татарстан в Республике Казахстан Д.Р.Валеева за вклад в сохранение общей истории и памяти участников Великой Отечественной войны. Завершилось мероприятие песней “Туган тел”. Память Великого поэта будет жить вечно!