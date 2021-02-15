Журналист газеты “Сафар” заняла первое место на конкурсе “100- летие ТАССР глазами журналистов”

Зульфия Хаким, журналист корпункта газеты “Сафар” города Сочи, по итогам прошедшего в 2020 году конкурса “100- летие ТАССР глазами журналистов”, заняла первое место среди журналистов, пишущих на русском языке.

Зульфия Хаким работает в редакции газеты “Сафар” с 2020 года. Газета была учреждена Краснодарской Краевой Общественной Организацией “Татарский историко-этнографический клуб “Юлдуз”.

И первое место в конкурсе – заслуженная награда Зульфия Хаким. Газета “Сафар” гордится своими корреспондентами.