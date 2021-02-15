tatruen
Главная / Новости / Журналист газеты “Сафар” заняла первое место на конкурсе “100- летие ТАССР глазами журналистов”
Журналист газеты “Сафар” заняла первое место на конкурсе “100- летие ТАССР глазами журналистов”

Журналист газеты “Сафар” заняла первое место на конкурсе “100- летие ТАССР глазами журналистов”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Новости конгресса, 15.02.2021 0 2

Зульфия Хаким, журналист корпункта газеты “Сафар” города Сочи,  по итогам прошедшего в 2020 году конкурса “100- летие ТАССР глазами журналистов”, заняла первое место среди журналистов, пишущих на русском языке.

Зульфия Хаким работает в редакции газеты “Сафар” с 2020 года. Газета была учреждена Краснодарской  Краевой Общественной Организацией “Татарский историко-этнографический клуб “Юлдуз”.

И первое место в конкурсе –  заслуженная награда Зульфия Хаким.  Газета “Сафар” гордится своими корреспондентами.

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.