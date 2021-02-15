Татары Казани и Баку провели телемост

Сегодня состоялась видеоконференция между руководством Всемирного конгресса татар и руководителями татарских общественных организаций г. Баку. Во встрече, проходившей под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике И.Х. Зиннуров, председатель общественного объединения «Татарстан» А.А. Миняшев, руководитель Центра татарской молодежи Азербайджана «Яшьлек» Д.М. Ахмеджанов, руководитель Республиканского общества татарской культуры «Туган тел» Г.К. Мясоутова, руководитель Общественной организации татарских женщин «Ак калфак» г. Баку Сания Альмяшова, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров, начальник отдела по работе с общественными организациями татар стран ближнего и дальнего зарубежья Исполкома Всемирного конгресса татар Л.Ф. Кутеева и помощник председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар И.Н. Хайсаров.

Основной темой обсуждения стал вопрос проведения культурно-массовых мероприятий в виду санитарно-эпидемиологической обстановки. Так, стороны обсудили возможную организацию Сабантуя в Баку. Как известно, наши соотечественники всегда отличались трепетным отношением к татарским традициям, из года в год в азербайджанской столице проводился национальный праздник – Сабантуй, однако, в 2020 году пандемия внесла свои коррективы.

Как отметил В.Г. Шайхразиев, сейчас, в виду устанавливаемых отношений с Россотрудничеством, у татар, проживающих за рубежом, появилось больше возможностей для реализации планов. Татары Баку, в свою очередь, с большим оптимизмом смотрят на перспективу сотрудничества с Федеральным агентством.

Завершилась видеоконференция просмотром концерта, посвященного 115-летию со дня рождения великого татарского поэта М. Джалиля. В ходе культурного мероприятия звучали стихи М. Джалиля на татарском, русском и английском языках.

Илюзя Абульханова