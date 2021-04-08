Равиль Ахметшин встретился со студентами первого курса Высшей школы национальной культуры и образования имени Г.Тукая.

Полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин встретился со студентами первого курса Высшей школы национальной культуры и образования имени Г. Тукая института Филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Равиль Калимуллович – выпускник историко-филологического факультета КГУ (отделение татарского языка и литературы), кандидат юридических наук. Он является членом Попечительского совета Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

«Со студентами я встречаюсь уже в пятый раз. К своим коллегам прихожу с радостью», – сказал он.

Студентам Равиль Ахметшин рассказал о системе представительств Татарстана в регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья; выдающихся людях – татарстанцах, работающих в Москве, которые внесли и вносят вклад в развитие нашей страны.

После презентации студенты смогли задать интересующие вопросы.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ (г. Москва)