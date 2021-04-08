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Москвичам покажут концерт ансамбля «Татар моңнары»

Москвичам покажут концерт ансамбля «Татар моңнары»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 08.04.2021 0 1

10 апреля в Татарском культурном центре Москвы состоится концерт ансамбля «Татар моңнары».

Творческий коллектив существует с февраля 2018 года. Руководитель ансамбля — Зяйняб Сулейманова.

В концерте примут участие: баянист Илдар Феткуллин и исполнительницы Хамися Хусаинова, Эльмира Васильяр, Ландыш Минкина, Гелсиня Ишмуратова, Фейруза Каримулина, Наиль Секамов, Нурджихан Симаева.

Зрители услышат татарские и башкирские народные песни: «Ай, йолдызым», «Шәл бәйләдем», «Туган авылым», «Иске сарман», «Килә яз», «Алай дип уйламадым» и другие.

Начало в 15.00, Малый Татарский пер.8, Малый зал Татарского культурного центра.

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