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Воспитанники Каратунского детсада «Гульчачак» рассказали о традициях татар и победили в конкурсе «Мы традициям верны»

Воспитанники Каратунского детсада «Гульчачак» рассказали о традициях татар и победили в конкурсе «Мы традициям верны»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.04.2021 0

В Апастовском муниципальном районе в течение месяца проходил  межрегиональный конкурс – акция для воспитанников детсадов и школьников «Мы традициям верны» («Гореф-гадәтләргә тугры без»). Конкурс подразумевал участие в нём и родителей. В турнире приняли участие и представители Ульяновской области.

На конкурс были представлены видеоролики, в которых участники демонстрировали свои умения и знания об обычаях и традициях народов Поволжья.

Победителями стали воспитанники Каратунского детского сада «Гульчачак» («Гөлчәчәк») Апастовского района. Дети вместе с родителями показали, как в их семьях возрождаются традиции татарского народа.

Призы были вручены семьям Зиятдиновых за ролик «Туган авылым чишмәсе» («Родник родной деревни») и Валиевых за  презентацию «Әбиемнең серле сандыгы» («Секреты бабушкиного сундука»).

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