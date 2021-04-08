ПОЛОЖЕНИЕ конкурса художественного чтения «Туган тел», посвященный 100-летию со дня рождения поэта Гамиля Афзала

ПОЛОЖЕНИЕ Конкурса художественного чтения «Туган тел» («Родной язык»), посвященный 100-летию со дня рождения Народного поэта Татарстана Гамиля Афзала.
Учредители и организаторы конкурса:
– МБУК «Дом дружбы народов» г. Магнитогорска;
– Магнитогорская местная национально-культурная автономия татар «Татар
рухы»;
Дата проведения конкурса:
До 10 мая – прием заявок и ссылок на видеозаписи;
С 11 по 14 мая – просмотр членами жюри конкурсных программ участников;
16 мая – Гала – концерт , объявление результатов (онлайн), публикация
результатов фестиваля на сайте и в соц. сетях.
С 17 мая – рассылка дипломов на электронные адреса.
Видео конкурсных выступлений принимаются в срок до 10 мая на
электронную почту: otk – ddn @ yandex . ru