ПОЛОЖЕНИЕ конкурса художественного чтения «Туган тел», посвященный 100-летию со дня рождения поэта Гамиля Афзала

ПОЛОЖЕНИЕ Конкурса художественного чтения «Туган тел» («Родной язык»), посвященный 100-летию со дня рождения Народного поэта Татарстана Гамиля Афзала.

Учредители и организаторы конкурса:

– МБУК «Дом дружбы народов» г. Магнитогорска;

– Магнитогорская местная национально-культурная автономия татар «Татар

рухы»;

Дата проведения конкурса:

До 10 мая – прием заявок и ссылок на видеозаписи;

С 11 по 14 мая – просмотр членами жюри конкурсных программ участников;

16 мая – Гала – концерт , объявление результатов (онлайн), публикация

результатов фестиваля на сайте и в соц. сетях.

С 17 мая – рассылка дипломов на электронные адреса.

Видео конкурсных выступлений принимаются в срок до 10 мая на

электронную почту: otk – ddn @ yandex . ru

tugan_tel_konkurs

Форма заявки на конкурс Туган тел