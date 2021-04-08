tatruen
Главная / Новости / ПОЛОЖЕНИЕ конкурса художественного чтения «Туган тел», посвященный 100-летию со дня рождения поэта Гамиля Афзала
ПОЛОЖЕНИЕ конкурса художественного чтения «Туган тел», посвященный 100-летию со дня рождения поэта Гамиля Афзала

ПОЛОЖЕНИЕ конкурса художественного чтения «Туган тел», посвященный 100-летию со дня рождения поэта Гамиля Афзала

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, Соотечественники, 08.04.2021 0 2

ПОЛОЖЕНИЕ Конкурса художественного чтения «Туган тел» («Родной язык»), посвященный 100-летию со дня рождения Народного поэта Татарстана Гамиля Афзала.

Учредители и организаторы конкурса:
– МБУК «Дом дружбы народов» г. Магнитогорска;
– Магнитогорская местная национально-культурная автономия татар «Татар
рухы»;

Дата проведения конкурса:
До 10 мая – прием заявок и ссылок на видеозаписи;
С 11 по 14 мая – просмотр членами жюри конкурсных программ участников;
16 мая – Гала – концерт , объявление результатов (онлайн), публикация
результатов фестиваля на сайте и в соц. сетях.
С 17 мая – рассылка дипломов на электронные адреса.
Видео конкурсных выступлений принимаются в срок до 10 мая на
электронную почту: otk – ddn @ yandex . ru

tugan_tel_konkurs

Форма заявки на конкурс Туган тел

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.