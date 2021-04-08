В Нижневартовск привезли символ Федерального Сабантуя

С 7 по 9 апреля 2021 года в концертном зале МБУ «Центр национальных культур» г. Нижневартовска проходят Дни татарской культуры.

Вчера, 7 апреля, вартовчанам показали фильм «Сумбуль», снятый по бестселлеру Зифы Кадыровой. Сегодня, 8 апреля, жители города смогут увидеть комедийный фильм «Апипа».

Программа завтрашнего дня включает награждение участников Международного литературного конкурса “Джалиловские чтения”. По словам председателя Татарской национально-культурной автономии города Нижневартовска “Мирас” (Наследие) Рафаиля Мухаметзянова, число участников с каждым годом увеличивается. “Впервые в Нижневартовске конкурс был проведен в 2019 году. Тогда в конкурсе приняли участие 220 человек, в 2020 году их число составило 230. В нынешнем году в конкурсе участвовали 425 человек. Как видно, прослеживается положительная динамика”, – сказал Мухаметзянов. В ходе мероприятия ожидается вручение грамот и благодарственных писем Всемирного конгресса татар.

Кроме того, вчера представителям г. Нижневартовск был передан символ Федерального Сабантуя “Тулпар”. В церемонии принял участие глава города Нижневартовска Василий Тихонов.

Тулпар – волшебный крылатый конь, главный помощник и советчик батыра, олицетворение неукротимой стихии, творчества и свободы.