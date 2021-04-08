Василь Шайхразиев ознакомился с ходом строительства Соборной мечети в Симферополе

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в ходе рабочей поездки в Республику Крым, ознакомился с ходом строительством комплекса Соборной мечети в Симферополе. Также здесь присутствовали постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе Руслан Шаяхметов и заместитель руководителя Исполкома

Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

В Соборной мечети для совершения намаза смогут собраться около 3 500 человек. Купол мечети достигает 30 метров, а минареты высотой 50 метров будут увенчаны позолоченными полумесяцами и отделаны облицовочным белым мрамором.

Кроме самой мечети, здесь идет строительство здания, где будет располагаться Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь.