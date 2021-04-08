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Василь Шайхразиев ознакомился с ходом строительства Соборной мечети в Симферополе

Василь Шайхразиев ознакомился с ходом строительства Соборной мечети в Симферополе

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 08.04.2021 0 5

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в ходе рабочей поездки в Республику Крым, ознакомился с ходом строительством комплекса Соборной мечети в Симферополе. Также здесь присутствовали  постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и городе Севастополе Руслан Шаяхметов и заместитель руководителя Исполкома
Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

В Соборной мечети для совершения намаза смогут собраться около 3 500 человек. Купол мечети достигает 30 метров, а минареты высотой 50 метров будут увенчаны позолоченными полумесяцами и отделаны облицовочным белым мрамором.

Кроме самой мечети, здесь идет строительство здания, где будет располагаться Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь.

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