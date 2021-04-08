В Министерстве культуры состоялась пресс-конференция, посвященная XV Международному театральному фестивалю тюркских народов «Науруз»

В Министерстве культуры Республики Татарстан состоялась пресс-конференция, посвященная XV Международному театральному фестивалю тюркских народов «Науруз». В ней приняли участие первый заместитель министра культуры Юлия Адгамова, художественный руководитель фестиваля «Науруз», главный режиссер ТГАТ им. Г.Камала, председатель Союза театральных деятелей РТ Фарид Бикчантаев и директор фестиваля “Науруз”, директор ТГАТ им.Г.Камала Ильфир Якупов.

С 7 по 13 июня 2021 года в Казани пройдет XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». В программе фестиваля 25 театров из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России.

“Проведение фестиваля в этом году примечательно тем, что он проходит в Год родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан Президентом Рустамом Миннихановым”, – подчеркнула первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

“Если прошлый фестиваль был посвящен Башкортостану, то в этом году “Науруз” пройдет под эгидой театрального искусства северных тюрков. Всего в фестивале примут участие 2 театра из Хакасии, а также театры из Алтая и Тывы, – отметил художественный руководитель фестиваля Фарид Бикчантаев. – Репертуар фестиваля традиционно отличается разнообразием: здесь и всемирная классика, и этнические притчи, и современная драматургия. Всего фестиваль соберет свыше 500 участников”.

«У нас в программу в этом году включен Театр коренных малочисленных народов севера. Театр будет участвовать впервые. Мало кто говорит на языке, на котором будет сыгран спектакль», — сказал режиссер.

Впервые на фестиваль приедет Джизакский театр музыкальной драмы из Узбекистана. «Обычно мы сотрудничали с Узбекским национальным академическим драмтеатром, но от них не поступило заявки», — рассказал спикер.

Спектакли XV «Науруза» будут представлены на 6 театральных площадках Казани: Большой и Малый залы театра Камала, Большой и Малый залы театра кукол “Экият”, театр Тинчурина, театр Кариева. Спектакли будут также сыграны на открытом воздухе на набережной озера Кабан.

В 2020 году “Наруз” прошел в онлайн-формате и собрал более 700 участников из 33 регионов России.

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