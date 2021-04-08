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Ученики Сулеевской школы побывали в гостях у поэтессы Клары Булатовой

Ученики Сулеевской школы побывали в гостях у поэтессы Клары Булатовой

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.04.2021 0 6

5 апреля учителя и юные поэты Сулеевской средней школы им. Р.Г.Галеева Альметьевского района побывали в гостях у поэтессы Клары Булатовой.

Клара Гарифовна заслуженный работник культуры Татарстана, лауреат премии им. Р.Тухватуллина  и Г.Тукая. Свою творческую деятельность она посвятила воспеванию красоты альметьевской земли, труда нефтяников, тружеников, сельчан. Сейчас она проживает в селе Новое Надырово Альметьевского района.

Школьники побывали  в доме-музее народной поэтессы. Автор познакомила гостей со своими произведениями, поделилась воспоминаниями – она жила и работала в Альметьевске с первых лет становления города и видела, как развивался нефтеград. Рассказала и о том, как вдохновляется поэзией с юных лет.

Ученики продекламировали отрывок из произведения потессы  «Бер хатирэ» («Одна память»), а также подарили Кларе Гарифовне стихотворение, посвященное ей самой.

mon.tatarstan.ru

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