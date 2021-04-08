В городской библиотеке Златоуста состоялся традиционный ежегодный праздник татарского пирога “Бэлеш-шоу”

В конце марта в секторе национальной и иностранной литературы им. А.Г. Даушева Центральной городской библиотеки г. Златоуста состоялся традиционный ежегодный праздник татарского пирога “Бэлеш-шоу” в рамках библиотечного объединения “Китап”.

«Бэлеш – шоу» проходит ежегодно, начиная с 2014 года, и этот год также не стал исключением. Участники праздника представили традиционные татарские блюда, приготовленные по семейным рецептам, передающимся из поколения в поколение.

Член объединения «Китап» Альфинур Хазиева рассказала о секретах приготовления семейного блюда бэлеша с начинкой из калины. Розалия Фатыхова поделилась рассказом о том, как всей семьей готовят традиционный вак-бэлеш с начинкой из мяса гуся и картошки, о секретах приготовления особенного теста, которое по старой семейной традиции обязательно готовит глава семейства. Дания Гавриш произвела впечатление на гостей праздника воздушным очпочмаком из капусты с фаршем и рассказом об истории этого блюда.

На празднике были представлены книги из фонда сектора о татарской кухне: на родном и русском языках, иллюстрированные и текстовые, новые и даже 1956 года издания. Заинтересовали книги известного кулинара, повара, автора книг по татарской кухне Юнуса Ахметзяновича Ахметзянова. В завершении праздника участницы получили памятные подарки от Златоустовского отделения Конгресса татар Челябинской области.

Руководитель библиотечного объединения «Китап» Валя Загидуллина