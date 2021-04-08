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Председатель Национального совета встретился с муфтием Республики Крым

Председатель Национального совета встретился с муфтием Республики Крым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 08.04.2021 0 13

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев провел рабочую встречу с муфтием мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаевым.

Во встрече также приняли участие постоянный представитель Татарстана в Республике Крым и городе Севастополь Руслан Шаяхметов и заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

В ходе беседы Вице-премьер РТ пригласил религиозного деятеля на праздничные мероприятия, проводимые с 3 по 5 июня в Татарстане. Напомним, в эти дни Всемирный конгресс татар проводит XII Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

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