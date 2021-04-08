В библиотеке Татарского культурного центра Москвы пройдёт презентация книги «Купцы Яушевы»

Издание познакомит читателей с татарской купеческой династией Яушевых из Южного Урала, чьи потомки сегодня живут в Москве.

Династия Яушевых прославилась в XIX веке, её основная деятельность была связана с Южным Уралом и Центральной Азией. Яушевым принадлежали торговые пассажи в Троицке, Челябинске, Кустанае, а также Ташкенте; сельскохозяйственные предприятия, мануфактуры, хлопковые плантации, золотые прииски. Семья спонсировала строительство мечетей и создание школ.

Среди потомков купцов Яушевых — основательница первой в Казани мусульманской женской гимназии Фатиха Аитова и известный советский журналист Фарид Сейфуль-Мулюков.

Книга рассказывает об истории купцов Яушевых и их предков. Описываемые события охватывают период от с раннего средневековья до XX века.

Автор книги — Александр Чайчиц, праправнук Муллагали Яушева, последнего главы Торгового дома «Братья Яушевы». В основу работы легли, в том числе, материалы из семейного архива и устные воспоминания.

В рамках презентации будут представлены исторические фотографии и документы.

10 апреля, 14:00

Татарский культурный центр, читальный зал библиотеки.