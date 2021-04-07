Председатель Нацсовета встретился с представителями татарских общественных организаций Республики Крым

В ходе встречи заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета рассказал о проведённых мероприятиях и отметил, что в следующем году Всемирный конгресс татар будет праздновать 30-летний юбилей. Также Василь Шайхразиев подчеркнул, что в 2022 году в Татарстане будет отмечаться 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению путей реализации документа “Татары: стратегия действия”. Василь Шайхразиев пояснил о проводимой Татарстаном работе по поддержке татарских организаций за пределами республики.

Также на встрече приняли участие представители государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.

Напомним, Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Республике Крым. Сегодня в рамках поездки он встретился с Главой республики Сергеем Аксеновым и возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Гали Ахметовича Мазитова.