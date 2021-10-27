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Ректор Российского кооперативного университета посетила Ташкентский университет информационных технологий им.Мухаммада Аль-Хорезми

Ректор Российского кооперативного университета посетила Ташкентский университет информационных технологий им.Мухаммада Аль-Хорезми

в Новости, Слайдер, Международные отношения, Главные новости, 27.10.2021 0 2

24 октября 2021 года Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) имени Мухаммада Аль-Хорезми посетила ректор Российского кооперативного университета, ректор Казанского кооперативного института, депутат Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству Набиева А.Р.

Состоялась рабочая встреча с ректором ТУИТ имени Мухаммада Аль-Хорезми Махкамовым Б.Ш. для установления партнерских отношений и обсуждения планов на ближайшую перспективу.

Обсуждались возможности организации образовательных, исследовательских и совместных программ в современных и передовых направлениях, таких как цифровая экономика, бизнес информатика и др.

В ходе посещения университета была организована ознакомительная экскурсия в медиацентр, оснащенный самым передовым оборудованием и технологиями для записи видео-уроков, лекций, телепередач, обучения операторскому делу, киноискусству, основам телерадиовещания и монтажа. В ходе осмотра, руководитель медиацентра Бабазбаев Б.Ж. обсудил с гостями важные вопросы сотрудничества в данной сфере.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании для налаживания и развития сотрудничества.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан

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