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Татарстан вошел в десятку лидеров по активности участия в переписи населения

Татарстан вошел в десятку лидеров по активности участия в переписи населения

в Новости, Слайдер, Главные новости, Всероссийская перепись населения 2021 года, 27.10.2021 0 8

Татарстан вошел в десятку регионов, переписавших более миллиона человек по итогам первых десяти дней Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает Татарстанстат.

Отмечается, что республика расположилась на седьмом месте среди регионов России по активности онлайн-участия в переписи населения, а также Татарстан стал лидером в ПФО.

64% граждан прошли перепись в формате офлайн.

  • 15 октября во всех субъектах РФ стартовала Всероссийская перепись населения, она продлится до 14 ноября. Процедура предстоящей переписи продумана так, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность данных.

tnv.ru

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