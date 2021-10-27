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Василь Шайхразиев посетил музей Габдуллы Галиева-Батырши в Башкортостане

Василь Шайхразиев посетил музей Габдуллы Галиева-Батырши в Башкортостане

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.10.2021 0 9

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, после завершения рабочего визита в Пермский край, прибыл в Республику Башкортостан. Здесь его встретил представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин.

Василь Шайхразиев ознакомился с музеем  идеолога и руководителя мусульманского восстания 1755-1756 годов Габдуллы Галиева-Батырши.

Габулла Галиев родился в деревне Карышбаш Сибирской дороги, ныне Балтачевского района Республики Башкортостан. Учился в медресе в селах Уфимского уезда и Ташкичу Казанского уезда.

В 1744-45 годах преподавал в Бардымском районе. С 1749 года-мулла села Карышбаш. Весной 1755 года обратился к мусульманам Башкортостана с обширным воззванием, в котором разоблачал колониальную политику царизма в Башкортостане. Восстание было подавлено Российской империей и в 1758 году Батырша был отправлен на каторгу. В 1762 году при побеге из него убил топором четырех охранников и сам был убит.

В музее, расположенном в селе Старые Балтаси Балтасинского района, представлены экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности Габдуллы Галиева-Батырши.

 

 

 

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