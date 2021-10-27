Наблюдатели от Республики Татарстан приняли участие на выборах Президента Республики Узбекистан

С 23 по 26 октября 2021 года в Республике Узбекистан находилась представительная делегация наблюдателей Российской Федерации от Республики Татарстан.

В состав делегации вошли уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сабурская С.Х., представитель МИД Российской Федерации в Республике Татарстан Вахитов Р.Р., ректор Российского кооперационного университета, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Набиева А.Р., председатель Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по межэтническим и межконфессиональным отношениям, Доктор политических наук, кандидат социологических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета Большаков А.Г., заместитель главного редактора женского журнала «Сююмбика» Кашапова Р.А., доцент Института психологии и образования Казанского (Приволжского) Федерального университета Федоренко М.В.

Наблюдатели от Республики Татарстан посетили избирательные участки и медиа центры ЦИКа Республики Узбекистан в городах Ташкент, Самарканд и Бухара, ознакомились с технологическими возможностями, новшествами и порядком проведения выборов Президента Республики Узбекистан.

В рамках поездки состоялись встречи и переговоры, а также были обсуждены вопросы взаимодействия в области международных отношения, экономики и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сабурская С.Х. провела встречу с Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсман) Эшматовой Ф.Ф. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями об условиях, созданных для избирателей на президентских выборах 24 октября 2021 года в Узбекистане, и роли Уполномоченного по правам человека в обеспечении политических прав избирателей. Были также проверены избирательные участки, созданные в пенитенциарных учреждениях, чтобы заключенные и осужденные, имеющие право голоса, могли беспрепятственно пользоваться своим правом.

Ректор Российского кооперационного университета Набиева А.Р. подписала меморандум о взаимопонимании с ректором Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми Махкамовым Б.Ш. Были высказаны пожелания о дальнейшем тесном сотрудничестве в области подготовки кадров, информатизации и цифровизации образования, обмену профессорско-преподавательским составом для повышения квалификации.

В завершении своей миссии татарстанские наблюдатели провели встречу с представителем Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареевым А.А.

Выборы и встречи освещались корпунктом телеканала «Татарстан – Новый Век» в Республике Узбекистан.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан