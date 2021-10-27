В Татарском культурном центре Москвы наградили сильнейших батыров

В минувшие выходные спортсмены из 20 стран мира приняли участие в Кубке мира по поясной борьбе, отборочные этапы которого прошли в Казани и Москве. Финальный этап соревнований состоялся 22 октября во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.

На соревнованиях разыграли 10 комплектов наград в весовых категориях от 60 кг до 130 кг и свыше, в большинстве из которых одержали победу борцы сборной России. Одним из самых именитых победителей да стал серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Мурад Гайдаров. В составе сборной Республики Беларусь он одержал победу в финале весовой категории 80 кг.

Церемония чествования победителей Кубка мира состоялась 23 октября в Татарском культурном центре Москвы. В торжественном мероприятии приняли участие представители спортивной и деловой общественности. Со словами приветствия к гостям обратились председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, вице-президент Международной федерации поясной борьбы көрəш Равиль Ногуманов, президент Федерации көрəш Москвы, председатель оргкомитета Кубка мира по поясной борьбе 2021 года, заслуженный работник культуры РФ Игорь Николенко, заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин, советник Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ Ришат Халиков, советник отдела национальной политики Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Валерий Мищенко. Слова благодарности прозвучали и в адрес президента Международной федерации поясной борьбы көрəш Джавдата Миннахметова.

В многонациональной концертной программе праздника приняли участие ансамбль татарского танца «Ильдан», башкирский ансамбль «Аҡ тирмә», ансамбль кавказского танца «Ирмула» и популярные исполнители Айдар Ракипов, Гульназ Батталова, Айрат Сафин и Радик Яруллин. Ведущие вечера Айрат Загриев и заслуженная артистка Республики Татарстан Лейсан Дусаева познакомили гостей с традициями проведения Сабантуя в столице, который стал любимым местом отдыха москвичей и праздником народов Москвы.

В тот же день в конном клубе «Лошади добра» в Зеленограде состоялись соревнования с участием воспитанников различных московских конно-спортивных клубов. Они продемонстрировали комплекс акробатических упражнений верхом на скачущей лошади – джигитовку, показали владение фланкировкой — боевыми приемами казачьей шашкой.

В своих приветственных речах руководитель Ассоциации специалистов по реабилитации инвалидов и привлечению детей к конному спорту «Лошади добра», председатель местной общественной организации «Татарской национальной-культурной автономии Зеленоградского Административного округа города Москвы» Шамиль Какушкин и директор Татарского культурного центра Анвера Хусаинова напомнили о важности сохранения традиций. Праздник завершился награждением победителей и призёров соревнований.

Победители Кубка мира по поясной борьбе 2021:

60 кг — Чемпион Универсиады, мастер спорта международного класса Миннебаев Нафис (Россия).

65 кг — Призёр Кубка России, мастер спорта России Камалов Ришат (Россия).

70 кг— Призёр Кубка России, мастер спорта России Левашов Дмитрий (Россия).

75 кг — Чемпион мира, мастер спорта России Галимов Рамиль (Россия).

80 кг — Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, заслуженный мастер спорта

Гайдаров Мурад (Беларусь).

85 кг — Мастер спорта России Садаров Ренат (Россия).

90 кг — Призер чемпионата России, мастер спорта России Вышинский Никита (Россия).

100 кг — Призер чемпионата России, мастер спорта России Морозов Максим (Россия).

130 кг — Мастер спорта России Газизуллин Руслан (Россия).

Свыше 130 кг — многократный чемпион России и мира, мастер спорта международного класса Павлик Сергей (Россия).

Организаторы мероприятия – Татарская национально-культурная автономия Москвы, Международная федерация поясной борьбы, Федерация көрəш города Москвы, Федерация көрəш России при поддержке Правительства Москвы, Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ, Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ и конный клуб «Лошади добра».

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