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Василь Шайхразиев встретился с татарской общественностью Чернушинского района

Василь Шайхразиев встретился с татарской общественностью Чернушинского района

в Новости, Слайдер, Всемирному конгрессу Татар - 25 лет, Новости конгресса, Главные новости, 27.10.2021 0 7

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Пермском крае.

Сегодня здесь прошла встреча с активом татарской общественной организации Чернушинского района.

В татарском селе Сулмаш, основанном в 1731 году, гостей встречала председатель местной татарской общественной организации Раиса Салахова. Она рассказала о наших соотечественниках, проживающих здесь и ознакомила с деятельностью Дома культуры и библиотеки села Сулмаш.

Участники встречи провели теплую и плодотворную беседу в Сулмашевском сельском Доме культуры. Также учреждению были подарены книги от Всемирного конгресса татар.

 

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