В Тюмени организовали несколько просветительских и праздничных мероприятий

В Тюмени в честь дня рождения Пророка Мухаммада, мир ему, было организовано несколько просветительских и праздничных мероприятий.

Так, 23 октября ученики воскресной мусульманской школы при Духовном управлении мусульман Тюменской области в ходе культурно-просветительского мероприятия продемонстрировали свои знания о жизненном пути Божьего посланника. Ребята читали аяты из Корана, стихи о Пророке, мир ему, пели нашиды – религиозные песни, рассказывающие о тяжёлом, но благословенном проповедническом пути Мухаммада, мир ему, оказавшего влияние на судьбу многих народов земли.

24 октября в кафе «Анталия» силами дагестанского землячества города Тюмени, Духовного управления мусульман Республики Дагестан, представительства Республики Дагестан в Тюменской области была организована праздничная программа, в ходе которой участники торжества могли насладиться прекрасным исполнением религиозных песен на русском и арабском языках. Помимо этого, праздничная программа включала в себя выступления тюменских и дагестанских проповедников. Почётные гости из числа руководителей и представителей централизованных и местных мусульманских религиозных организаций, национально-культурных автономий и иных общественных объединений выступили с приветственными словами в адрес верующих, выразив благодарность организатором мероприятия и отметив их большой вклад в развитие межэтнического и межрелигиозного диалога в Тюменской области.

Наряду с этим, в честь дня рождения Пророка Мухаммада, мир ему, одна из тюменских мечетей «Ворота Сибири» в эти дни запустила старт ежегодного детского онлайн-конкурса «Жизнеописание пророка Мухаммада, мир ему».

Конкурс продлится до 26 ноября, после чего будут подведены итоги и определены победители. Победителей и участников будет ждать праздничное мероприятие, которое планируется организовать 28 ноября на площадке мечети.