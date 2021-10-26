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Председатель Нацсовета ВКТ встретился с представителями татарской общественности Бардымского района

Председатель Нацсовета ВКТ встретился с представителями татарской общественности Бардымского района

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.10.2021 0 3

Сегодня, 26 октября 2021 года, в стенах Бардымского центра культуры и досуга состоялась встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с активом татарских общественных организаций Бардымского района. Открыл мероприятие глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов.

Среди присутствующих на встрече была и Начальник отдела национальных отношений департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского края Анастасия Субботина.

Напомним, в эти дни Вице-премьер РТ находился с рабочим визитом в Пермском крае. Здесь прошел целый ряд деловых встреч, осмотр места проведения XIV Всероссийского сельского Сабантуя и многое др. Завтра, 27 октября, Шайхразиев отправляется с рабочим визитом в Республику Башкортостан.

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