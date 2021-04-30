Республика Татарстан представлена на XX Международной выставке UzFood-2021 в Ташкенте

С 28 по 30 апреля 2021 года в Ташкенте состоялась XX Международная выставка «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства – UzFood2021» с участием Республики Татарстан.

Министерство экономики Республики Татарстан, Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан организовали участие субъектов малого и среднего предпринимательства в данной выставке.

На представленном коллективном стенде Республики Татарстан приняли участие следующие компании: ООО «Фабрика здоровых продуктов» (чай черный, зеленый, травяной); ООО «Арабик Групп» (шоколадные конфеты, восточные сладости, кондитерские изделия); ООО «Агро-Рост Экспорт» (масленичные семена и маслосодержащие плоды); ООО «Казанская фабрика хлеба» (мучные кондитерские изделия, торты и пирожные); ООО «Интеграл плюс» (упаковочное оборудование); ООО «ВТК «Акульчев» (кондитерские изделия).

В рамках выставки генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан Салихов А.Р. принял участие во встречах с руководителем торгового представительства Российской Федерации в Республике Узбекистан Мокроусовым А.Н., генеральным директором бизнес-центра «The Tower» и сети «Макро» Сайфуллиным Р., а также с представительством Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

Также прошли встречи с торговыми сетями Республики Узбекистан, в рамках которых татарстанские компании обсудили возможные форматы сотрудничества и выход на узбекистанский рынок.

В рамках выставки прошли встречи с торговыми сетями Узбекистана.

Компании ООО «Фабрика здоровых продуктов», ООО «ВТК «Акульчев», ООО «Арабик Групп» провели переговоры с крупнейшими сетями Республики Узбекистан такими как Carrefour, Marko Supermarket, Korzinka.uz, Fix Price, GreenApple Market, Farovon.uz, Havas, Bob’s Market, ExoticFood, Baraka Market и др.

Большинство торговых сетей заинтересовались продукцией татарстанских производителей,планируются экспортные контракты.

Кроме того, представители Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан провели встречу в представительстве Республики Татарстан в Республике Узбекистан. В рамках встречи обсуждалась возможность дальнейшего сотрудничества в части вывода татарстанских субъектов МСП на рынок Узбекистана. Достигнута договоренность о дальнейшей адресной поддержке предпринимателей. Предприниматели могутобращаться в представительство за содействием в продвижении продукции на рынке Республики Узбекистан.

При содействии представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан проведены B2B переговоры с таджикистанской сетью супермаркетов «Ёвар», посетивших коллективный стенд.

Республика Татарстан стала победителем в номинации «лучшая корпоративная экспозиция» в рамках юбилейной XX Международной выставки «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства – UzFood 2021».

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан