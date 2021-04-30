В Казани откроется выставка листовок и плакатов Великой Отечественной войны «Языков много, Победа одна»

8 мая в 10:00 в преддверие Дня Победы в Доме Дружбы народов Татарстана откроется выставка репринтов плакатов, листовок и газет времен Великой Отечественной войны на языках народов СССР. Среди экспонатов выставки будут впервые представлены широкой аудитории листовки Политуправления Красной Армии, рассказывающие о героях Советского Союза разных национальностей на языках народов СССР: татарском, грузинском, армянском, узбекском, азербайджанском, таджикском, башкирском, кыргызском и т.д.

Кроме того впервые будут экспонироваться присяги, которые приносили военнослужащие, призванные в ряды РККА также на различных языках. Отдельный стенд будет посвящен циклу статей писателя Ильи Эренбурга о народах СССР, воюющих с нацизмом: «Татары», «Киргизы», «Армяне» и др.

Электронные копии репринтов заказывались в различных музеях и архивах, включая федеральные. Часть изображений никогда до этого не экспонировалась и была известна узкому кругу специалистов.

Вход на выставку свободный.

mincult.tatarstan.ru