В Бавлах отметили 80-летие со дня рождения поэта Рашита Ахметзянова

В Доме культуры имени М.Джалиля города Бавлы прошел вечер памяти заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, самоотверженного сына татарского народа, поэта Рашита Ахметзянова.
В мероприятии приняли участие друзья и соратники Р.Ахметзянова – председатель Союза писателей РТ, поэт, драматург Ркаил Зайдулла, поэт Газинур Мурат.
От имени руководства района зрителей поприветствовал заместитель главы Бавлинского муниципального района Ринат Хамидуллин.
Бавлинцы исполнили стихи и песни поэта, выступили с творческими номерами.
Фарида Зиярова