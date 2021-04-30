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В Бавлах отметили 80-летие со дня рождения поэта Рашита Ахметзянова

В Бавлах отметили 80-летие со дня рождения поэта Рашита Ахметзянова

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 30.04.2021 0 2

В Доме культуры имени М.Джалиля города Бавлы прошел вечер памяти заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, самоотверженного сына татарского народа, поэта Рашита Ахметзянова.

В мероприятии приняли участие друзья и соратники Р.Ахметзянова – председатель Союза писателей РТ, поэт, драматург Ркаил Зайдулла, поэт Газинур Мурат.

От имени руководства района зрителей поприветствовал заместитель главы Бавлинского муниципального района Ринат Хамидуллин.

Бавлинцы исполнили стихи и песни поэта, выступили с творческими номерами.

Фарида Зиярова

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