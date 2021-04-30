В Казани прошло театральное путешествие на самокатах под названием «Два Габдуллы?»

На днях культурная общественность Татарстана отмечала знаменательную дату — 135-летие со дня рождения со дня рождения Габдуллы Тукая.

В честь этого события в Казанском Татарском театре юного зрителя им. Г. Кариева была организована «Неделя Тукая», в рамках которой, среди ряда других проектов, состоялась прогулка по городу на самокатах — настоящее театральное путешествие под названием «Два Габдуллы?». Это мероприятие театр организовал и провел совместно с музеем Тукая. Проект призван освежить в памяти участников те места Казани, которые были связаны с двумя великими деятелями искусства: Габдуллой Тукаем и Габдуллой Кариевым, открыть для себя поэта с новой стороны, почувствовать пульс эпохи Тукая и Кариева.

Оба они, и Тукай, и Кариев, в свое время видели литературу и театр в неразрывном единстве, поэтому в проекте соединились разные области творчества — музейное и театральное. В экскурсии приняли участие артисты, певцы, блогеры, журналисты, общественные деятели, поэты и активисты.

Маршрут начался с театра Кариева и охватил весь центр Казани, а его конечной точкой стал литературный музей Габдуллы Тукая. При этом путешествие превратилось в настоящий квест, перед участниками которого, например, стояла задача отыскать здание, в котором планировал открыть театр Габдулла Кариев в 1914 году.

В память о театральном путешествии «Два Габдуллы?» были вручены памятные подарки от имени театра Кариева и литературного музея Габдуллы Тукая.

Продюсер радио «Тәртип», телеведущий Айваз Садыров: «Проект театра Габдуллы Кариева, созданный совместно с литературным музеем Габдуллы Тукая, действительно особенный. Кажется, мы достаточно знаем об этих людях еще со школьной скамьи, но этот новый подход, живая, экскурсия, — еще больше вызвал интерес к творчеству Тукая и Кариева. И сам формат, прогулка на самокатах, очень необычный. Хочется, чтобы проект имел продолжение, чтобы он заинтересовал и привлек молодежь. Мне очень понравилось! Узнать интересные факты, погулять по улицам Казани и, конечно, окунуться в веселую атмосферу — отличная идея».

Певица, автор-исполнительница Зарина Вильданова:

«Эта экскурсия о том, кто такой Габдулла Тукай и Габдулла Кариев, что их объединяет, и какие места в Казани хранят воспоминания об этих двух великих личностях. К каждой точке мы ехали с ветерком на самокатах и это, конечно, добавляет какого-то задора! Экскурсия на татарском языке, но я думаю, что при любом раскладе будет понятно и интересно всем!».

Председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслимова:

«Первый раз встала на самокат. Очень интересный проект! Мы на молодежном форуме всегда призываем актуализировать татарское и превратить актуально в татарское. По-моему, организаторам из театра и музея это удалось в полной мере!».

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