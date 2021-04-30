В Нацбиблиотеке РТ состоялась торжественная презентация книги «Народные песни лямбирских татар-мишарей»

29 апреля 2021 года в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялась торжественная презентация книги «Ләмберә татар-мишәрләренең халык көйләре/ Народные песни лямбирских татар-мишарей» (Казань, 2019, 343 с. (40 п.л.). Книга является выпуском 5 серии «Памятники татарского народного музыкально-поэтического творчества», издаваемой Казанской государственной консерваторией им. Н.Г. Жиганова. Составители книги и авторы нотных транскрипций – кандидаты искусствоведения Л.Г. Зиганшина и Л.И. Сарварова. Расшифровку и перевод поэтических текстов произвели Ф.С. Баязитова, И.Д. Биккинин, Л.Х. Зиганшина и Л.И. Сарварова.

Книга состоит из предисловия (с. 3-10), условных обозначений (с. 11) и 5 разделов. 1 раздел посвящен теме «Туй җырлары – Свадебные песни» (с. 12-32), 2 раздел – «Солдатны озату җырлары – Песни проводов в солдаты» (с. 33-42), 3 раздел – «Уен җырлары – Игровые песни» (с. 43-72), 4 раздел – «Бәетләр – Баиты» (с. 73-137) и 5 раздел – «Лирик җырлар – Лирические песни» (с. 138-316).

Далее в книге размещены «Аңлатмалар – комментарии» к каждому разделу (с. 317-329), «Җырларның алфавит күрсәткече – Алфавитный указатель песен» (с. 330-332), «Башкаручылар исемлеге – Список исполнителей» (с. 333), «Башкаручыларның авыллар буенча исемлеге – Список исполнителей по селам» (с. 334-335) и «Компакт-дискның эчтәлеге – Содержание компакт-диска».

В ходе презентации в Музыкальном зале Национальной библиотеке РТ (ул. Пушкина, 86) о книге рассказали составители – Лилия Зиганшина и Лилия Сарварова, которые познакомили гостей с историей подготовки книги, которая стала результатом фольклорных экспедиций 2014 и 2015 годов, организованных Фольклорно-этнографическим кабинетом Казанской консерватории. Сборник посвящен изучению традиционных напевов лямбирских татар-мишарей, расселенных на территории Республики Мордовия.

Затем Лилия Зиганшина спела песню лямбирских татар «Кыз йылату».

Затем перед участниками презентации выступил начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, председатель Общества татарских краеведов, заслуженный деятель науки РТ, профессор А.А. Бурханов. Он отметил важность изучения истории и народного музыкального творчества татар Окско-Сурского междуречья, в том числе лямбирских татар. Он от имени руководства и коллектива ВКТ и активистов Общества татарских краеведов РТ поблагодарил организаторов презентации и гостей из Мордовии, Чувашии и районов Татарстана, затем вручил Благодарственные письма от имени Руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакирова и подарочные книги авторам-составителям – Л.Х. Зиганшиной и Л.И. Сарваровой, руководителю Татарского фольклорного ансамбля «Дуслык» (с. Лямбирь, Республика Мордовия) Р.А. Ипкаевой, участникам ансамбля Г.М. Мухаевой и С.С. Кутляевой.

Затем выступили 6 членов Ансамбля «Дуслык» с печней «Айнюк бәете». Руководитель ансамбля «Дуслык» Р.А. Ипкаева поблагодарила за теплый прием в Казани и рассказала о творчестве коллектива.

С приветствиями выступили проректор по научно-исследовательской работе Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова, профессор Ю.С. Карпов, заместитель директора Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Г.М. Латыпова, татарский краевед-исследователь из Мордовии И.Д. Биккинин, заслуженный деятель искусств РТ, кандидат искусствоведения, доцент Казанской государственной консерватории Г.М. Макаров, заслуженный деятель искусств РТ, профессор С.М. Хабибуллин.

С песней «Зария» выступил детский коллектив – фольклорный ансамбль «Ак калфак» из Казанского ГДДТ им. А. Алиша под руководством заслуженного работника культуры РТ, профессора А.Р. Еникеевой.

Приехавший из Чувашии коллектив народного творчества «Мишар» исполнил народную песню лямбирских татар «Сүгән яр».

Позже выступил женский вокальный коллектив студентов Казанской государственной консерватории.

В заключение в исполнении фольклорной группы «Закария» прозвучал музыкальный номер «Әбделмән купич».

С итоговым словом выступила Л.Х. Зиганшина и спела музыкальный номер «Казаннарда тайлар асырыйлар».

Гостям были розданы экземпляры презентуемого издания.

А.А. Бурханов