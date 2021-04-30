В Казани пройдет Третий гастрономический фестиваль «Чак-Чай»

1 мая 2021 года на территории Болгарского Историко-архитектурного музея-заповедника пройдет Третий гастрономический фестиваль «Чак-Чай», организованный Агентством исторических путешествий и событийных туров ООО «Путешествие в прошлое» совместно с Болгарским музеем-заповедником.

Начало работы площадок фестиваля в 10:00. Окончание в 17.00.

Первый фестиваль собрал 3500 туристов в 2018 году, второй фестиваль собрал более 5000 туристов в 2019 году. В 2020 году, к сожалению, фестиваль не проводился из-за ограничений, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Теперь же мы планируем возобновить этот полюбившийся всем фестиваль на ежегодной основе.

Фестиваль прежде всего несет в себе просветительскую функцию. Примерно половина посетителей фестиваля приезжает из соседних регионов, половина – жители Республики Татарстан. Фестиваль знакомит туристов с татарской культурой, гастрономическими традициями, историей возникновения чак-чака и баурсака через интерактивные площадки, игры, конкурсы, мастер классы.

Фестиваль приурочен к открытию туристического сезона и призван продемонстрировать возможности музея, готовность объектов, персонала и инфраструктуры принимать большое количество туристов.

Главное событие фестиваля: проведение конкурса среди производителей чак-чака на «самый вкусный чак-чак 2021».

Конкурс проводится путем слепой дегустации и слепого голосования за понравившийся продукт. В конкурсе принимают участие ведущие производители чак-чака Республики Татарстан и ближайших регионов. (если позволит эпид. обстановка).

В программе работа разнообразных площадок, позволяющих удовлетворить потребности любой категории туристов, от мала до велика.

Также приглашаем всех посетить фестиваль, поучаствовать в дегустации конкурса, а самое главное, принять участие в конкурсе на приготовления самого вкусного чак-чака или баурсака среди посетителей и туристов! Для этого нужно собрать команду из 2-5 человек. Все необходимое предоставляется оргкомитетом фестиваля. Победителей и призеров ждут призы и подарки.

Площадки фестиваля:

– Дегустация и голосование;

– Площадки партнеров с торговлей по оптовым ценам;

– Детская площадка с средневековое ристалище;

– Площадка Сцена (музыка и танцы);

-Зона зрительского конкурса;

-Зона ярмарки НХП;

-Площадка Фуд-Корт;

-Площадка мастер-классов.

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