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Создан Координационный совет по вопросам популяризации татарской национальной кухни

Создан Координационный совет по вопросам популяризации татарской национальной кухни

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.04.2021 0 6

Сегодня в Исполкоме Всемирного конгресса татар состоялось первое заседание Координационного совета по вопросам популяризации татарской национальной кухни. По словам руководителя Исполкома ВКТ Даниса Шакирова, главная цель – это системная работа членов Совета, имеющих опыт работы в сфере национальной кухни.

В состав комитета вошли 17 человек. Среди них председатель Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казани и Республики Татарстан Зуфар Гаязов, ректор Казанского инновационного университета им.В. Г.Тимирясова Асия Тимирясова, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева, руководитель отдела по работе с татарскими предпринимателями Всемирного конгресса татар Фарит Уразаев, директор Международного колледжа сервиса Фарида Ковалева и производители продуктов питания, предприниматели Татарстана.

Руководителем Координационного совета назначена председатель Региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова.

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