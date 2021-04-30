Создан Координационный совет по вопросам популяризации татарской национальной кухни

Сегодня в Исполкоме Всемирного конгресса татар состоялось первое заседание Координационного совета по вопросам популяризации татарской национальной кухни. По словам руководителя Исполкома ВКТ Даниса Шакирова, главная цель – это системная работа членов Совета, имеющих опыт работы в сфере национальной кухни.

В состав комитета вошли 17 человек. Среди них председатель Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казани и Республики Татарстан Зуфар Гаязов, ректор Казанского инновационного университета им.В. Г.Тимирясова Асия Тимирясова, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева, руководитель отдела по работе с татарскими предпринимателями Всемирного конгресса татар Фарит Уразаев, директор Международного колледжа сервиса Фарида Ковалева и производители продуктов питания, предприниматели Татарстана.

Руководителем Координационного совета назначена председатель Региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова.