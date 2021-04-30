По следам Шакир-паши…

– так называется книга пензенского краеведа Фирдаус Казымовны Тумеркиной. Этот исторический художественно-документальный роман написан в форме научно-популярной публикации и издан в Пензе в 2021 году объемом 87 с. (7,8 п.л.)

Эта книга была презентована автором в ходе работы Секции 7 «Татарское краеведение в Окско-Сурском междуречье» (руководитель – А.А. Бурханов) в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э.Р. Тенишева», состоявшейся 22 апреля текущего года в Государственной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова в г. Пензе. Автор книги – Тумеркина (Дашкина) Фирдаус Казымовна – родилась в с. Кутеевка Белинского района Пензенской области 6 января 1961 года. Она – член Исполкома ТНКА Пензенской области и член татарской женской организации «Ак калфак». На протяжении 30 лет собирала материал о своих земляках и родственниках села Кутеевка. Является правнучкой знаменитого турецкого генерала Шакир-паши. Его история с малых лет интересовала автора. Эта книга основана на архивных материалах о Шакир-паше, а также рассказах родственников, в том числе его родной внучки Фатимы Яваевой и его племянницы Каримы Яваевой.

Выходец из небольшой тихой татарской деревни сын Мухаммет Шарифа Мухаммет Шакир Яваев в 1874 году уехал учиться в Османскую империю без благословения своего отца, оставив свою жену Хадичу. Шакир смог обучиться в высших магометанских медресе Средней Азии, в Бухаре, знал 7 языков. Будучи грамотным и трудолюбивым, он дослужился до генеральского звания Османской империи.

Все эти годы он вел переписку с родственниками из Российской империи, которые многократно побывали у него в гостях в Турции.

После смерти отца, в честь примирения, за деньги Шакир-паши его брат Закир-мулла построил в селе Кутеевка каменную мечеть, которая существует и по сей день.

Напомню, что село Кутеевка (Кутеевщина, местное название – Качкару, Кыти иле, Сюзгар) – единственное в Белинском районе татарское село, центр сельского поселения (сельсовета), находится в 20 км к северо-востоку от райцентра г. Белинского Пензенской области, на реке Кевда.

В селе 9 улиц: Луговая, Молодежная, Лесная, Центральная, Южная, Рабочая, Родниковая, Медовая и Речная. По данным переписи в 2004 году в с. Кутеевка были 413 хозяйств и 1130 жителей. Основано село около в 1700 году на землях служилого татарина Араслана Полкаева. Фамилия Кутеевых встречается в списках темниковских служивых татар, отказных книгах Саранского уезда.

Как часто говорят «сибелгән татарлар», где только нет наших соотечественников-татар в регионах Евразии и мира. И судьба каждого из них сложная и уникальная, но информация об их жизни и деятельности пока неизвестна или малоизвестна землякам…

Тому явное свидетельство – судьба Мухаммет Шакира Мухаммет Шарифова Яваева – Шакир-паши – героя книги Ф.К. Тумеркиной.

«Да простит меня многоуважаемый имам, мой предок Мухаммет Шариф Абделмянов за раскрытие семейной тайны спустя 147 лет», пишет автор книги.

Книга издана на хорошей бумаге, богато иллюстрирована фотоматериалами. В ней размещены также «Шакир-паша бәете».

Книга состоит из 43 разделов-рассказов. Она показывает судьбу одного из уникальных татарских деятелей, который связал судьбу с заграничной службой.

Такие примеры не единичны в истории нашего героического и талантливого народа.

А.А. Бурханов