Прошел заключительный концерт конкурса “Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах»

28 апреля в ДК “Победа” прошел заключительный концерт межрегионального творческо-поэтического конкурса” Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил – мәңге яшәр безнең күңелдә” (“Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах»)

Вот и подошли к концу очные конкурсные прослушивания участников межрегионального творческо-поэтического конкурса ”Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил – мәңге яшәр безнең күңелдә” (“Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах»)

Они проходили: в школе «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов, в средней общеобразовательной школе с. Камышла муниципального района Камышлинский, Самарской области, в «Школе № 7 имени Героя Российской Федерации Калашникова», а также в средней общеобразовательной школе «Образовательного Центра «Южный город».

Более 350 талантливых детей из Республики Татарстан, Республики Казахстан, Чувашской республика, Пермского края, Тюменской области, Свердловской области, Краснодарского края, Пензенской области и др. подали заявки на участие в конкурсе.

Самарскую область представляли: г.Чапаевск, с. Лопатино, Образовательный центр «Южный город» (поселок Придорожный) , с.Камышла, села Старое и Новое Ермаково, Новое Усманово, Балыкла, Новое Мансуркино, Мочалеевка, Алькино.

Город Самару представляли: школа «Яктылык, «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации Калашникова», школы №83 и №176 городского округа Самара.

От лица общественных организаций- организаторов конкурса собравшихся участников поприветствовал Вице-президент Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» (Дружба) Халиуллов Минахмет Мидехатович. Также с приветственным словом от лица мера города Самара к гостям мероприятия обратился заместитель руководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями и национальными центрами Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара Долганов Дмитрий Александрович, который зачитал и вручил приветственный адрес.

Завершило череду выступлений исполнение всеми участниками песни на стихи Габдулы Тукая “И туган тел…”. По окончании все участники от лица Халиуллова Минахмета Мидехатовича получили вкусные подарки.

Организаторы конкурса благодарят педагогов школы Яктылык и лично директора Газизова Радика Равкатовича за всестороннюю помощь в проведении данного мероприятия.

tatar-duslyk.ru