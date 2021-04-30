Данис Шакиров поздравил победителей конкурса чтецов, посвященного 135-летию со дня рождения Г.Тукая

Сегодня, 30 апреля, в татарской гимназии № 2 им. Ш.Марджани г. Казани прошел конкурс “Самый оригинальный исполнитель”, посвященный Дню рождения великого поэта Г. Тукая.

От имени заместителя премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, организаторов и участников конкурса поприветствовал руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров. Он вручил победителям памятные подарки и пожелал подрастающим мастерам художественного слова творческих успехов.

Целями данного конкурса являются совершенствование разговорной речи, возрождение интереса к литературе и обучение пониманию поэтического слова.